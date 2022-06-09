Київрада відповіла Мінську за допомогу Росії у війні

Кличко сказав, що з Мінськом більше не дружимо / Колаж "Сьогодні"
Мінськ втратив свій статус міста-побратима Києва. Відповідне рішення було ухвалено на черговому засіданні Київради, яке відбулося 9 червня.
Повідомлення про це з'явилося на телеграм-каналі мера Києва Віталія Кличка .
Що відомо
"Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", – йдеться у повідомленні.
Відповідну домовленість було укладено зі столицею тоді дружньої Білорусі 1997 року. Загалом у побратимах Київ має 47 міст, серед яких немає міст коаліції-агресора – Росії та Білорусі.
Обстановка
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