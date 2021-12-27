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Морозно, але без опадів: прогноз погоди у Києві на 27 грудня (карта)

Володимир Козир
27 грудня, 06:30
У столиці України буде "мінусова" температура, однак попри це, не буде сильного вітру

Сьогодні киянами варто одягатися тепліше/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 27 грудня, у Києві прогнозують морозну погоду. Як і вчора, у столиці іноді світитиме сонце. Протягом дня опадів очікувати не варто.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -6 градусів. Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.

Оскільки у Києві прогнозують мороз, пішоходам та водіям варто бути обережними через ожеледицю.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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