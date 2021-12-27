Морозно, але без опадів: прогноз погоди у Києві на 27 грудня (карта)

Сьогодні киянами варто одягатися тепліше/Колаж: "Сьогодні"
У понеділок, 27 грудня, у Києві прогнозують морозну погоду. Як і вчора, у столиці іноді світитиме сонце. Протягом дня опадів очікувати не варто.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у столиці очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -6 градусів. Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.
Оскільки у Києві прогнозують мороз, пішоходам та водіям варто бути обережними через ожеледицю.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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