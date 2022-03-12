Потужний авіаудар по Василькову – горить склад із боєприпасами, детонують снаряди (відео)

Під Києвом обстріляли військовий об'єкт / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області в Facebook.
На місці працюють рятувальники.
Поліція встановлює пошкодження у прилеглих будинках. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
У ЗМІ з'явилася інформація, що у місті горить також нафтобаза.
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