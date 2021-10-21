Можна ховати шапки? Новий прогноз погоди в Києві від синоптиків

Погода в Києві на 22 жовтня / Колаж "Сьогодні
Завтра, 22 жовтня, в Києві синоптики обіцяють погодубез опадів. Замість цього буде потепління.
Про це повідомляє Укргідрометцентрі.
Вдень температура повітря в столиці максимально підніметься до 18 градусів тепла. Опадів не буде, але небо залишиться хмарним. Вітер західний 7-12 метрів на секунду.
Вночі стовпчики термометром опустяться до 9-11 градусів вище нуля. Опадів також не буде.
Прогноз погоди в Києві на 22 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентрі
оригінальний прогноз
Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки, знову оригінально підійшов до погодного блоку. тепер прогноз розповідають англійською мовою . Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання. Прогноз розповідають для Європи і США.
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