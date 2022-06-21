На Київ насувається негода! Чого чекати

Київ може затопити. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 21 червня, у Києві оголосили перший рівень небезпеки. Надвечір температура повітря значно знизиться. Тож мешканців столиці попередили про пориви вітру та дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі на сторінці у Facebook.

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Так, до 17:00 температура повітря знизиться на 10°С.

Гроза у Києві розпочнеться після обіду, очікуються підтоплення на автомобільних дорогах та пориви вітру.

Тому не забудьте захопити з собою парасольку та не залишайте машини під деревами.

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Погода у Києві погіршиться після обіду

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.