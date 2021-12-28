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На Київ насувається негода: на кого чекає найбільша небезпека

Валентина Шаповал
28 грудня, 17:00
Вдень температура повітря у місті опуститься до 5 градусів морозу

Погода в столиці на 29 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 29 грудня, у Києві прогнозують сніг та морози. Водіїв попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Сніг варто очікувати у столиці саме у другій половині дня.

"Кияни, які потребуватимуть таксі після обіду, спробуйте притримувати щелепу під час перегляду міських тарифів", – додає Наталка Діденко.

На дорогах буде ожеледиця. Вночі температура повітря коливатиметься від -6 до -9 градусів, а ось вдень стовпчики термометрів покажуть 5 градусів морозу.

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Погода в Україні на 29 грудня. Фото: Наталії Діденко

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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