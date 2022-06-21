Один із головних мостів Києва закриють. Кого пропускатимуть

Коли відкриють міст – невідомо. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з середи, 22 червня, буде закрито рух приватного транспорту Південним мостом. Зокрема, шляхопроводом зможуть їздити машини аварійних служби та авто зі спецперепустками.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Інші мости столиці працюють у звичайному режимі.

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"З 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту. Рух буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Києві вдень 12 травня на Південному мосту було помічено робітників і багато техніки. На переправі проводились ремонтні роботи. У бік правого берега Дніпра спостерігався затор. Сайт "Сьогодні" дізнавався, що відбувається на одному з головних мостів столиці.

Також нагадаємо, у травні у Києві закривали рух потягів червоною гілкою через Дніпро.