На випадок війни: де у Києві знайти ключі від бомбосховища

Люди повинні мати дублікати ключів від бомбосховищ/Фото: колаж: "Сьогодні"

У зв'язку з можливою агресієюз боку РФ у Києві величезна увага приділяється бомбосховищам та укриттям, які є у місті. Місцевих мешканців хвилює не лише технічний та санітарний стан цих приміщень, а й найпростіше — як у них потрапити.

Про це пише "Сьогодні".

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Де взяти ключі?

Наприклад, громадян цікавить наявність дублікатів ключів від підвальних приміщень, де можна тимчасово перечекати небезпеку.

"У підвалі нашого будинку є укриття, але ключі від нього зберігаються у жінки-двірника, яка живе досить далеко. І якщо трапиться біда, то ця жінка навряд чи прибіжить нам відчиняти двері підвалу. Жінка категорично відмовляється дати нам ключ, щоб зробити дублікат. Підкажіть, як грамотно і згідно з законом вирішити це питання?", — цікавиться киянка Вероніка.

Як пояснили в Департаменті муніципальної безпеки КМДА, ключі від дверей укриття знаходяться у відповідальної особи, чий контактний номер вказаний на маркуванні самого укриття, зазвичай його наносять на двері кожного об'єкта.

У департаменті муніципальної безпеки КМДА кажуть, що мешканцям навіть потрібно мати дублікат від дверей укриттів.

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"Представники керуючої компанії повинні зробити дублікат ключа від дверей укриття. Для цього до них необхідно звернутися. У кожному під'їзді є відповідальна особа, яка завжди на місці. І таким людям можна роздати дублікати ключів, щоб у разі потреби швидко відчинити двері укриття", — пояснили сайту "Сьогодні" у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Там додають, що відчинятимуть двері укриття за окремим дзвінком оперативного чергового Департаменту муніципальної безпеки КМДА у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, після сигналу сирени "Увага всім!".

Що говорять про "вторгнення" у РФ?

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Російська Федерація не буде вторгатися на територію України 16 лютого.

"Я можу запевнити вас, що стосується Росії, то цієї середи нападу не буде. Жодної ескалації не буде ні наступного тижня, ні наступного місяця", — сказав дипломат РФ.

Він заявив, що "війни у ​​Європі рідко починаються у середу". Чижов засудив тривожні висловлювання про можливе вторгнення в Україну.

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"Коли ви висуваєте звинувачення, особливо дуже серйозні звинувачення проти Росії, ви також маєте надати докази. Інакше це наклеп", — зазначив Чижов.

Крім того, він закликав Захід серйозно поставитися до "проблем безпеки", на які вказує Москва.

"Якщо наші партнери, нарешті, дослухаються до наших побоювань, процес деескалації не змусить себе чекати. Це пішло б на користь усім жителям Європи, а також іншим народам світу", — впевнений Чижов.

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