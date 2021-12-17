На вулицях буде небезпечно: свіжий прогноз погоди у Києві на вихідні (карта)

Погода в Києві на 18 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 18 грудня, у Києві на вихідних буде сиро, а також туман та мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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У столиці буде туман, мокрий сніг та штормовий вітер.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0 градусів.

Погода в Україні на 18 грудня. Фото: Наталки Діденко

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Чи будуть в Україні морози?

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і надалі на схід до Сумщини.

Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Усього дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

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