Надворі буде небезпечно. У Києві оголосили штормове попередження

У Києві оголосили штормове попередження / Фото: Колаж: Сьогодні
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві оголосило штормове попередження.
Про це пише прес-служба відомства.
У столиці очікується вітер до 24 м/с.
"За інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)" , – йдеться у повідомленні.
Основні рекомендації під час сильного вітру:
- всі вікна щільно закрийте, приберіть з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- при сильному вітрі сховайтесь у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поряд з ними автотранспорт.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.