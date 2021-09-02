На уроки в Київський зоопарк. Дітей навчать рятувати світ і розкажуть, як спілкуються жирафи і тигри (фото)

На інформаційних етикетках біля кожного вольєра з 1 вересня розміщений QR-код / Фото: колаж "Сьогодні"

З настанням осені діти повертаються до шкільного навчання. Починається навчальний період і в Київському зоологічному парку.

До нового навчального року, крім постійних інформаційно-просвітницьких заходів, адміністрація зоопарку підготувала ряд нових проектів.

Як розмовляє слон

У Київському зоопарку стартувала просвітницька програма "Дізнайся більше". Вона доступна для всіх відвідувачів.

На інформаційних етикетках біля кожного вольєра з 1 вересня розміщений QR-код. Прочитавши його сканером телефону, кожен бажаючий може отримати додаткову інформацію про тварину, яка його зацікавила.

"Зараз відвідувачам доступна інформація про ареал проживання, харчування, засоби пересування, розмноження та інші особливості життя тварин. Також надані дані по систематиці і розповідь про уразливість видів, скорочення кількості тварин в світі і причини цього небезпечного явища. Другим етапом з кінця осені будуть додатково завантажені фото, відео та аудіоматеріали, з яких кожен бажаючий наочно дізнається про поведінку тварин, зможе побачити їх жести і звуки, якими спілкуються бегемот, слон або жирафи", – розповідає сайту "Сьогодні" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Фото: пресслужба "Київського зоопарку"

Чекають юннатів

За традицією в зоопарку запрацює нова молодша група юних любителів природи – "юннатів".

"До нас приходять неймовірні, особливі діти, які мріють врятувати живий світ планети. Вони можуть годинами зосереджено спостерігати за комахами або птахами, з цікавістю заносячи все побачене в спеціальний щоденник. Люблять із захопленням замальовувати в альбом оригінальну красу павука-птахоїда або жаби, затамувавши подих досліджувати під мікроскопом жителів мікросвіту", – відзначають в зоопарку.

Там додають, що в цьому році, враховуючи пандемію, створили комбінований очно-заочний курс, що дозволяє проводити систематичне навчання, незважаючи на можливі локдауни. Зараз в зоопарку працюють три вікові групи, де навчається близько 60 дітей у віці від 12 до 17 років.

Фото: пресслужба "Київського зоопарку"

Проведуть біотурнір

У зоопарку готуються до проведення Всеукраїнського біологічного турніру. У минулому році його вдало випробували в тестовому режимі. Особливість конкурсу – він проходить в онлайн режимі.

"Команди формуються з юних біологів різних міст, обговорення питань відбувається в чатах, а відповідь надається капітаном команди у вигляді віртуальної доповіді. Спільні міркування незнайомих однодумців в команді відбувалися настільки цікаво і старанно, що час турніру доводиться збільшувати, як і кількість призів", – розповідають в Київському зоопарку.

Фото: пресслужба "Київського зоопарку"

Екоплакат і зооурок

Також тут обіцяють провести конкурс екологічних плакатів. За їх допомогою учні зможуть розкрити екологічні проблеми сучасності, зобразити їх і спільно обговорити.

Для учнів 5-8 класів в зоопарку розробили "Zoo-урок". Це цикл з п'яти уроків зоології, кожен з яких містить теоретичну та практичну частину.

"Учні в інтерактивній формі отримують біологічні знання. Крім розповіді викладача діти дивляться відео, слухають голоси тварин, беруть участь у вікторині та спостерігають за показовими годуваннями тварин. До речі, нами розроблена і мультимедійна форма Zoo-уроку", – додають в зоопарку.

Фото: пресслужба "Київського зоопарку"

Шкільні вчителі Києва проявляють великий інтерес до таких проектів.

"Екологічна освіта – одна з головних задач сучасного європейського зоопарку. А робити це професійно нам допомагають найкращі світові методики від IZE, організації з міжнародної зоологічної освіти, яка об'єднує найкращі зоопарки від США – до ПАР і від Австрії – до Австралії. Під час таких відеоконференцій нам розповідають, як зоопарки Південної Африки наполегливою просвітницькою роботою рятують пінгвінів, а їх канадські колеги – білих ведмедів", – говорить Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Цей досвід може стати в нагоді і нам, адже стан нашої екології і зникнення рідкісних видів тварин вимагає активних зусиль і залучення до такої діяльності всіх небайдужих українців.

Фото: прес-служба "Київського зоопарку"

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