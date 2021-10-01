На вихідних в Києві перекриють вулиці і змінять маршрути транспорту – список

У Києві громадський транспорт змінить роботу. / Фото: Колаж: Сьогодні

На вихідних у Києві проведуть масовий спортивний захід. Через це доведеться перекрити низку вулиць та змінити маршрути громадського транспорту.

Про це повідомляють в прес-службі КМДА.

Які вулиці перекриють?

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Рух транспорту обмежать на центральних вулицях столиці.

Із 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня перекриють Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вулиці Прорізної).

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Решта обмежень діятимуть із 06:30 до 16:00 3 жовтня за маршрутом:

вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);

вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);

вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);

просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);

вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);

вул. Шота Руставелі;

вул. Рогнідинська;

вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);

вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);

Бессарабська площа;

вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);

вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).

Як працюватиме громадський транспорт?

На вихідних також передбачена низка змін у роботі маршруток та тролейбусів.

Із 19:00 1 жовтня до 22:00 3 жовтня рух автобусів маршрутів №№ 24 та 114 організують за маршрутом руху вихідного дня.

3 жовтня з початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 16:00) громадський транспорт курсуватиме:

тролейбуси:

№ 3 – від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу"Південний";

№№ 5 та 7 – відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;

№№ 8, 9 та 17 – відповідно від вул. Смілянської, Міжнародного аеропорту "Київ" ("Жуляни") та площі Космонавтів до залізничного вокзалу "Південний";

№ 12 – від ст. м."Васильківська" до ст. м. "Либідська";

№№ 14 та 15 – відповідно від Ботанічного саду та ст. м. "Видубичі" до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

№ 40 – від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської.

автобуси:

№ 5 – від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

№ 24 та 114 – відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний"; (у зворотному напрямку) залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власними маршрутами;

№ 20 – від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

№ 55 – від Дарницької площі до вул. Басейної;

№ 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу "Південний";

№ 118 – від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної.

Також тимчасово будуть внесені зміни у шлях автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Обмеження руху транспорту на вихідні. Карта КМДА

Раніше ми писали:

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