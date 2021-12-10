На вихідні у київському метро можуть закрити кілька станцій: список

Кілька станцій закриються відразу після гри / Колаж "Сьогодні"

У неділю, 12 грудня, можливі деякі зміни у роботі київського метро.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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Причини змін у роботі

Зміни можливі через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу. Гратимуть команди "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ). Матч розпочинається о 17:00.

Які станції будуть закриті

Обмеження буде на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу. Після закінчення гри обмеження будуть на станціях "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Нові правила проїзду у метро

Метрополітену столиці працює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.

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Такі правила у столиці діють із 1 листопада. Порушники карантину мають сплачувати штрафи від 17 000 до 34 000 гривень.

Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони можуть користуватися міським транспортом без перерахованих вище дозвільних документів.

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