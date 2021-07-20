Надавали ляпасів і били ногою по тулубу. У Київській області дівчата побили школярку (відео)

Постраждала звернулася у поліцію – тепер справу розслідують правоохоронці

У Київській області в місті Тараща 14-річну дівчинку побила група дівчат. Справу вже розслідує поліція.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла старший інспектор з комунікацій Білоцерківського районного управління поліції Оксана Барковська.

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За її словами, інцидент стався на Івана Купала близько 20:00 недалеко від центру міста. Там підліток посварилася з трьома дівчатами віком 14, 17 і 20 років. Сварка переросла в бійку і група дівчат надавала їй багато ляпасів, а наймолодша дівчинка замахувалася з ноги і била її по тулубу та голові.

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У результаті у дівчинки на тілі синці.

Постраждала на наступний день звернулася у поліцію. Правоохоронці почали кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 ККУ.

Підозрювані розповіли копам, що постраждала від початку їх словесно ображала і вони таким чином провчили її. Раніше ці дівчата були кращими подругами.

Нагадаємо, у Кривому Розі школярки побили дівчинку. Її поставили на коліна, ображали і били по голові.

Крім того, в окупованому Росією Криму школярі побили дівчинку кримськотатарського походження.