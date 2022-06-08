Налякав пасажирів. У Києві чоловік у білому халаті гуляв рейками метро

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни обговорюють у соціальних мережах відео, на якому чоловік гуляв рейками метрополітену в районі станції метро "Лівобережна". Чоловік був одягнений у білий халат, а поверх нього напнув куртку, в руках він ніс синій кульок. На дивного "мандрівника" дивилися стривожені пасажири, які зібралися на пероні, чекаючи поїзда.

В управлінні поліції Київського метрополітену нам підтвердили, що справді чоловік гуляв рейками метро станції "Лівобережна".

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"Співробітники поліції затримали чоловіка. На нього було складено адміністративний протокол – дрібне хуліганство. Це сталося у суботу ввечері. В цей час інтервал руху поїздів метрополітену становить 15 хвилин. Рух потягів на лінії не зупиняли. Чоловіка майже одразу підняли на перон співробітники поліції", — розповіли сайту "Сьогодні" в Управлінні поліції Київського метрополітену.

Там додають, що чоловік поводився трохи неадекватно, був чимось стривожений.

"На ньому був білий халат – але чоловік ні медик, ні вчений. Він просто так одягнувся. При візуальному огляді він не був під впливом алкоголю чи наркотиків. Можна сміливо сказати, що він був на емоціях. Поліцейські провели з ним профілактичну бесіду, склали протокол та провели до виходу зі станції", — додають у поліції.

Як чоловік опинився на рейках – невідомо. Він міг перелізти через паркан чи йти до "Лівобережної" від сусідньої станції.

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