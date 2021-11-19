"Не хочу говорити про погане": Кличко розповів, чи вистачає кисню у київських лікарнях

Що відбувається із киснем у київських лікарнях. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогодні у лікарнях Києва є та вистачає кисню. За словами мера столиці Віталія Кличка, критичної ситуації наразі не було.

Про це Кличко повідомив в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

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Як справи з киснем у київських лікарнях?

Як стало відомо, за добу комунальні медзаклади використовують від 40 до 60 тонн кисню. Наприклад, лікарня номер 4 у минулі хвилі використовувала приблизно 3-4 тонни кисню на добу. У цю хвилю – 7-8 тонн. Багато людей, яких госпіталізували, були кислозалежні.

Кличко заявив, що запаси постійно поповнюються, кисень регулярно завозять у лікарні. В усіх із них поставили спеціальні резервуари для його зберігання. Обладнали та відремонтували системи централізованого киснепостачання.

"Одне можу сказати: киснем наші лікарні забезпечені. Я сподіваюсь, що критичної ситуації не буде. Контракти на постачання в нас підписані. І сьогодні всі ліжка для киснезалежних пацієнтів ми забезпечуємо киснем. Я сподіваюсь на позитивний розвиток подій, не хочу говорити про поганий", – додав міський голова.

У лікарнях багато пацієнтів з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу у Києві

Станом на ранок 19 листопада у Києві зафіксовано 1782 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 299 випадків більше, ніж 18 листопада (1483 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 285 662 випадки COVID-19.

Від початку епідемії у Києві:

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одужали 243 435 осіб (1049 за добу)

померли 7096 осіб (41 за добу)

У Київській області зафіксовано 166 538 випадків COVID-19 (945 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 143 580 осіб (882 за добу)

померли 3888 осіб (45 за добу)

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