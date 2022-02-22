Не вперше. У Києві вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО – фото

Поліція шукає вандалів у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам АТО у Голосіївському районі столиці. Невідомі облили пам'ятну дошку червоною фарбою.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Небайдужі перехожі, які помітили вандалізм у парку ім. Рильського, вже звернулися до поліції.
"На місце виїхала слідчо-оперативна група. Випадок зареєстровано. Пізніше буде ухвалено рішення про кваліфікацію події", – повідомили у поліції Голосіївського району.
Правоохоронці зазначають, що у 2019 році вандали вже обливали пам'ятник у парку Рильського фарбою. За скоєне зловмисникам загрожує штраф або до 5 років обмеження волі.
Покарання за вандалізм
Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, у тому числі пам'ятників, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна у громадських місцях, карається так:
- штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- або громадськими роботами від 150 до 300 годин;
- або виправними роботами до двох років;
- або обмеженням волі до трьох років;
- або позбавленням волі на той самий срок.