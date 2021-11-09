Не поділили футболку. Епічна бійка у київському секонд-хенді потрапила на відео

В одному із секонд-хендів Києва 9 листопада двоє хлопців побилися через одяг. Вони силоміць намагалися перетягнути футболку, яка їм обом сподобалася.

Про це повідомляє Kievmap у Telegram.

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Очевидці НП зробили запис бійки двох хлопців, у якому ніхто з них не переміг.

За розбиранням хлопців спостерігали відвідувачі. Один із чоловіків підійшов і вирвав з рук об'єкт розбрату.

Хулігани атакують

У стані наркотичного сп'яніння люди роблять жахливі речі. Раніше у Києві на Прорізній затримали чоловіка у неадекватному стані – він танцював та бив стіни.

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Ми писали, що у Галицькому районному суді Львова 3 серпня оголосили вирок інспекторам роти ТОР патрульної поліції. Їх визнали винними у загибелі львів'янина. Хлопець намагався проковтнути пакет із наркотиками але подавився.

А у Києві чоловік під наркотиками вистрибнув із вікна квартири на п'ятому поверсі та впав на технічний дах у районі третього поверху. Як розповіла рятувальникам мати потерпілого, останні тижні вона спостерігала неадекватну поведінку сина та його зловживання наркотиками та алкоголем.

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