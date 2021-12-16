Не витримують навіть після ремонту: ми дізналися, чому у Києві з кожним роком погіршується ситуація із трубами (відео)

Величезна яма, будинки без води та перекрита дорога. Знову пішов під землю асфальт на столичному бульварі Шевченка у Києві.Все через прорив водопроводу. На шматки розлетілася та сама труба, яку комунальники лагодили минулої неділі.

Дорога провалилася на очах у людей

Автомобілі ледве протискаються однією смугою. Сусідні будинки без води. Це знову прорвало водогін. Трубу буквально розірвало на шматки. Її мають замінити повністю. Через це працівники переривають кілька десятків метрів бульвару.

Реклама

Це те місце, де рвонуло в неділю. Тоді дорога провалилася серед дня. На очах у людей яму залило водою. Трубу комунальники залатали, та вистачило ненадовго.

Руйнують дороги, затоплюють вулиці та вибухають, як гейзери. Більшості водопроводів Києва вже понад півстоліття.

Що може бути через старі труби

Віджили своє і труби з опалення. Це доводить порив магістральної теплотраси біля метро "Либідська", яке сталося у січні минулого року. Вулиця диміла, як лазня. Окропом затопило великий торговий центр, а 9 людей отримали опіки.

Реклама

Ремонт був, а через півтора роки та сама труба рвонула знову, коли перевіряли сітки перед сезоном опалення.

Потрібен негайний ремонт!

До 80% мереж потребують негайного капітального ремонту. У союзі споживачів комунальних послуг кажуть, це все одно, що затуляти дірки у трубах грошима.

Поки що нові труби тільки там, де прориває. На бульварі Шевченка замінять 30 метрів водопроводу.

Реклама

Раніше ми писали: