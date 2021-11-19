Трохи погріємось. Синоптики оновили прогноз погоди у Києві (карта)

Погода в Києві на 20 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 20 листопада, у Києві в ніч на суботу та вранці пройдуть дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Дощ у місті буде лише вранці. Вдень без опадів. Також завтра у столиці буде сильний штормовий вітер.

Температура повітря у Києві підніметься до +10 градусів.

Погода в Україні на 20 листопада. Фото Наталії Діденко

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Чи буде взимку сніг?

Середня температура у грудні буде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за теперішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

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