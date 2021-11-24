Невдалий експеримент. Чому з Київського метрополітену не можуть прибрати небезпечні ескалатори

У Києві на станції "Академмістечко" вже 18 років не можуть прибрати ескалатори / Фото: Колаж: Сьогодні

На станції метро "Академмістечко" є ескалатори, які так і не почали працювати з часу введення станції в експлуатацію, а це було ще далекого 2003 року. Усі ці роки "доріжки" стоять закритими, а пасажири станції ходять сходами з важкими сумками, валізами, візками.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому за цей час так і не забрали ескалатори.

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Як пояснили сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені, на цей рік реконструкцію станції "Академмістечко" не заплановано. А план реконструкції станцій столичного метрополітену на 2022 рік поки не затверджено.

Небезпечні ескалатори

Справа в тому, що ескалатори були експериментальними. Їх виготовили на заводі "Більшовик", але після проведеного випробування визнали дефектними та навіть небезпечними для пасажирів.

Наразі ескалатори огороджені парканом, на якому є оголошення з проханням не кидати на них сміття. Але, певно, пасажири вважають, що сміття кидати можна. На сходах досить багато пластикових стаканчиків та інших відходів.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Демонтувати вирішили ще 2014 року

Ще у 2014 році Київський метрополітен звернувся до суду. Тоді було винесено вирішено – представники заводу мали демонтувати ескалатори самотужки. Завод цього не зробив, і чотири експериментальні ескалатори продовжують "прикрашати" станцію.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Це були експериментальні ескалатори заводу "Більшовик", вони не пройшли випробувань, і виробник мав демонтувати їх власним коштом. На жаль, він цього не зробив, відповідно, справа багато років перебуває в суді", – розповіли сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.

Що встановлять замість ескалаторів

Ще два роки тому у столичній підземці обіцяли, що експериментальні ескалатори будуть демонтовані, а натомість з'являться зручні ліфти для маломобільних пасажирів. Але, мабуть, усіх влаштовує, що люди ходять сходами, а ескалатори є надійним місцем для зберігання сміття та пилу.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Під час реконструкції станції доцільніше встановити тут ліфтові витяги для зручного користування станцією маломобільним категоріям пасажирів", – зазначають у Київському метрополітені.

Щоправда, поки що невідомо, коли розпочнеться реконструкція станції "Академмістечко" і на зміну ескалаторам прийдуть ліфти.