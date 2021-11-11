Ні лікарні, ні житла. У Києві українка потрапила в глухий кут через COVID-19

Жінка повернулася до України, але у неї виявили COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Киянка Леся Литвинова стверджує, що у МОЗ не продумали механізму самоізоляції до кінця. За її словами, COVID-хворимне завжди є де залишитись на період самоізоляції.

Про це пише Леся Литвинова на Facebook-сторінці.

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Подробиці

Одна жінка поверталася з Польщі до Донецької області через Київ. Після прильоту в аеропорту вона зробила тест, а він позитивний, пише киянка.

"Їхати додому жінка не може, готель зняти не може. Обсерваційного центру в природі немає. Теоретично можна лише зняти квартиру, приховавши від орендодавця ковідний статус, пересидіти свої два тижні. Але тут порядність не дозволяє", – пише Леся Литвинова.

Що відповідають у МОЗ

Жодна гаряча лінія відповіді питання "Що робити?" дати не може, твердить киянка.

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"На такі випадки не продумано жодного механізму", – пише Леся Литвинова

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових хворих на COVID-19. Серед них дітей – 1550, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 4778 людина, крім цього, зафіксували 652 летальні випадки. Одужали 18 896 людина.

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