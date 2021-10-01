Заморозки вночі і тепло вдень: якою буде погода в Києві на вихідних (карта)

У Києві на вихідних буде тепло. / Фото: Колаж: Сьогодні

На вихідні в Києві очікується тепла і суха погода , Повітря вдень прогріється до 16 градусів.

Про це повідомили в Укргідометцентрі .

Погода на 2 жовтня

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У суботу в столиці без опадів. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Вдень температура повітря сягатиме 14-16 градусів. Однак вночі слід очікувати заморозки на поверхні грунту – стовпчики термометрів опустяться до 3-5 градусів тепла.

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Прогноз на 2 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Погода на 3 жовтня

Неділю в столиці також пройде без дощів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-16 градусів.

Вночі в Києві знову різко похолодає. Як і минулого вечора, очікуються заморозки 3-5 градусів.

Прогноз на 3 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні в жовтні?

Синоптики не виключають заморозки навіть в першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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В Україні в п'ятницю, 1 жовтня, буде переважно суха погода. Однак місцями пройдуть дощі .

Синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня. Вона розповіла, де буде тепло, а де будуть заморозки .