Нові ліки та омікрон у дітей: що відбувається з COVID-ситуацією у Києві

У Києві посилили карантинні обмеження через високу захворюваність на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ через погіршення COVID-показників опинився в помаранчевій зоні адаптивного карантину. Крім цього, у столиці на COVID-19 дедалі частіше хворіють діти.

Сайт "Сьогодні" розповідає останні новини про ситуацію із коронавірусом у столиці.

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Статистика хворих

Станом на ранок 18 лютого в Києві виявили 4538 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 277 випадків більше, ніж 17 лютого (4261 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 424 753 випадки COVID-19.

З початку пандемії у Києві одужали 356 049 осіб, а померли – 8846 осіб. За останню добу одужала 1941 особа, а 20 осіб померли.

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Карантинна зона

Київ опинився в помаранчевій зоні карантину.

Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки містить обмеження жовтої зони і визначається сигнальним про наближення регіону до червоної зони.

Слід дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в півтора метри, а також забороняється:

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проведення масових заходів за участю більше однієї особи на чотири квадратні метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше однієї людини на десять квадратних метрів,

обмеження часу роботи закладів відсутні.

На помаранчевому рівні епідемічної небезпеки місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.

Омікрон у дітей

Омікрон все частіше вражає українців. Новий штам фіксують у дітей.

Основні симптоми омікрону у дітей:

різке підвищення температури;

нежить і закладеність носа;

"сухе" горло, коли воно першить і пече (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).

Серед характерних проявів захворювання протягом перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура.

Як розповів педіатр Антон Асонов, діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.

"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей", – сказав педіатр.

Ще одні ліки від COVID-19

В Україні до екстреного медичного застосування було допущено ще один препарат для лікування COVID-19 – "Паксловід" (PAXLOVID) від компанії Pfizer.

"Паксловід" призначений для використання передусім для пацієнтів з груп ризику, з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання з легким ступенем тяжкості до середнього та тяжкого. Міністерство охорони здоров'я вже підписало договір із компанією-виробником Pfizer про постачання 300 тисяч курсів "Паксловіду".

Також до України вже прибуло 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" із запланованих 300 тисяч. Преперат можна отримати безкоштовно у лікарні.