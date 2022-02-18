Нові ліки та омікрон у дітей: що відбувається з COVID-ситуацією у Києві

У Києві посилили карантинні обмеження через високу захворюваність на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні
Київ через погіршення COVID-показників опинився в помаранчевій зоні адаптивного карантину. Крім цього, у столиці на COVID-19 дедалі частіше хворіють діти.
Сайт "Сьогодні" розповідає останні новини про ситуацію із коронавірусом у столиці.
Статистика хворих
Станом на ранок 18 лютого в Києві виявили 4538 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 277 випадків більше, ніж 17 лютого (4261 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 424 753 випадки COVID-19.
З початку пандемії у Києві одужали 356 049 осіб, а померли – 8846 осіб. За останню добу одужала 1941 особа, а 20 осіб померли.
Карантинна зона
Київ опинився в помаранчевій зоні карантину.
Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки містить обмеження жовтої зони і визначається сигнальним про наближення регіону до червоної зони.
Слід дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в півтора метри, а також забороняється:
- проведення масових заходів за участю більше однієї особи на чотири квадратні метри площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше однієї людини на десять квадратних метрів,
- обмеження часу роботи закладів відсутні.
На помаранчевому рівні епідемічної небезпеки місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.
Омікрон у дітей
Омікрон все частіше вражає українців. Новий штам фіксують у дітей.
Основні симптоми омікрону у дітей:
- різке підвищення температури;
- нежить і закладеність носа;
- "сухе" горло, коли воно першить і пече (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).
Серед характерних проявів захворювання протягом перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура.
Як розповів педіатр Антон Асонов, діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.
"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей", – сказав педіатр.
Ще одні ліки від COVID-19
В Україні до екстреного медичного застосування було допущено ще один препарат для лікування COVID-19 – "Паксловід" (PAXLOVID) від компанії Pfizer.
"Паксловід" призначений для використання передусім для пацієнтів з груп ризику, з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання з легким ступенем тяжкості до середнього та тяжкого. Міністерство охорони здоров'я вже підписало договір із компанією-виробником Pfizer про постачання 300 тисяч курсів "Паксловіду".
Також до України вже прибуло 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" із запланованих 300 тисяч. Преперат можна отримати безкоштовно у лікарні.