Новорічна казка! Київ показали з висоти пташиного польоту (відео)

Столицю висвітлюють сотні яскравих гірлянд / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ повністю занурився в атмосферу Нового року. Святкову столицю показали у Мережі з висоти пташиного польоту.

Відео опублікував мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Реклама

У ролику видно Софіївську площу та Контрактову площу.

Усі новорічні локації сяють яскравими вогнями.

Реклама

Привітання Зеленського

За традицією, що склалася, 31 грудня 2021 року, президент привітав українців з наступаючим Новим роком. Він розповів про головні досягнення за 2021 рік, подякувавши українцям, які будують та творять країну. Зокрема, він зазначив, що країна вистояла, незважаючи на залякування і зовнішні загрозливі фактори, і внутрішні.

Як святкували інші політики

Журналіст Дмитро Гордон на Новий рік у прямому ефірі роздавав подарунки політикам і не лише. Дісталося навіть президентові РФ Володимиру Путіну, але не факт, що презент довезуть до Москви.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко зустрів новий 2022 рік із відомим у минулому футболістом київського Динамо Сергієм Ребровим.

Реклама

Читайте також: