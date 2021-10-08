Нові привілеї? У київських магазинах роблять знижки для щеплених від COVID-19 (фото)

Вакцинованим покупцям роблять знижки в магазинах. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в одному з магазинів одягу з'явилися знижки для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу. Так, українців ще більше стимулюють до вакцинації.

Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі "Київське чтиво".

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Які знижки пропонують у київських магазинах?

У кадрі видно, що для покупців у магазині розмістили оголошення, в якому сказано, що кожному вакцинованому від коронавірусу – знижка 10% на нову колекцію асортименту.

Назва магазину не уточнюється, але наголошується, що така акція діє з 4 по 31 жовтня 2021 року.

Знижки для вакцинованих від коронавірусу. Фото: Соцмережі

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Масова вакцинація спрацює?

У МОЗ розповіли, що в Моршині Львівської області проводили експеримент – масово вакцинували населення і перевіряли, чи будуть випадки коронавірусу. У місті принаймні однією дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

У кінці літа в Моршині не було зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

Хто в зоні ризику COVID-19?

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, COVID-19 найбільш небезпечний для людей старших за 60 років, з хронічними захворюваннями й тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші). У МОЗ додають, що вакцинація від коронавірусу — це єдиний шанс вберегти себе від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

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Відмова від вакцинації

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не вакцинуються проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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