Новий договір для перевізників. Як перевірятимуть температуру в громадському транспорті Києва

Зовсім скоро киянам покажуть, як будуть виглядати нові інспектори / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне з найпопулярніших питань після оголошення вимог до київських перевізників – як контролюватиметься належна температура в громадському транспорті Києва.

Про це розповів заступник голови Київської міськадміністрації Костянтин Усов у Telegram.

"Чіткий граничний температурний режим – невід’ємна частина нового договору перевізників з містом. Та КМДА мусить не просто оголосити "нові вимоги", а забезпечити їх жорсткий та законний контроль", – пише він.

За його словами, профільне комунальне підприємство за останній місяць придбало надзвичайно точні термометри і отримало на них сертифікати калібрування від "Укрметртестстандарту".

"Ми – перший в країні організатор пасажирських перевезень, який реально контролюватиме температурний режим у салонах громадського транспорту на вулицях", – додає він.

Зовсім скоро киянам покажуть, як виглядатимуть нові інспектори Комунальної служби перевезень.

Чи загрожує Києву новий локдаун

У Києві поки тільки обговорюють можливість переходу столиці із "зеленої" в "жовту" або навіть в "помаранчеву зону" карантину.

За словами глави Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, показники із захворюваності в столиціі змінюються щодня.

"Поки немає передумов переходу столиці у "жовту" або "помаранчеву зону". Це рішення приймає виключно державна комісія з НС. Поки інформація про можливі обмеження – чутки, які хтось розпускає. Вони абсолютно безпідставні", – розповідає Рубан.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Ми також писали, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта" – у Києві помер один з госпіталізованих.