Новий рік знову без снігу? Якої погоди чекати у Києві (карта)

Погода в Києві на 31 грудня та 1 січня / Колаж "Сьогодні"
31 грудня та 1 січня у Києві прогнозують вночі та вранці мокрий сніг, і навіть періодично дощ.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Погода 31 грудня
Найближчої ночі у столиці ще буде мороз. Температура повітря опуститься до -5 градусів. Але вдень потеплішає. Синоптик прогнозує від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.
На дорогах буде ожеледиця.
Погода 1 січня
1 січня у Києві вночі температура повітря опуститься до 0 градусів. Переважно буде дощ.
Вдень потеплішає до +6 градусів, а також подекуди буде слабкий дощ. Синоптик попереджає про сильний вітер цього дня.
Погода в Україні 31 грудня та 1 січня. Фото: Наталки Діденко
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