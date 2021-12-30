Новий рік знову без снігу? Якої погоди чекати у Києві (карта)

Погода в Києві на 31 грудня та 1 січня / Колаж "Сьогодні"

31 грудня та 1 січня у Києві прогнозують вночі та вранці мокрий сніг, і навіть періодично дощ.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Погода 31 грудня

Найближчої ночі у столиці ще буде мороз. Температура повітря опуститься до -5 градусів. Але вдень потеплішає. Синоптик прогнозує від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

На дорогах буде ожеледиця.

Погода 1 січня

1 січня у Києві вночі температура повітря опуститься до 0 градусів. Переважно буде дощ.

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Вдень потеплішає до +6 градусів, а також подекуди буде слабкий дощ. Синоптик попереджає про сильний вітер цього дня.

Погода в Україні 31 грудня та 1 січня. Фото: Наталки Діденко

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