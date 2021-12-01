Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років. Як змінилася погода

Теплий листопад. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві листопад 2021 потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами.

Про це повідомили на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Листопад виявився найтеплішим

Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуси. Вона становила 4,8 градуса тепла.

Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум становив 15,8 градуса тепла.

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У столиці на проспекті Науки за місяць випало 29 міліметрів опадів – це 63% від кліматичної норми.

За словами метеорологів, метеорологічна осінь у Києві триватиме доти, доки середньодобова температура стійко закріпиться нижче 0 градусів. Середня багаторічна дата такого переходу – 29 листопада.

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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