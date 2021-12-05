Хмарна погода триматиметься до самого вечора: яка погода буде у Києві сьогодні (мапа)

Вітер південний із переходом у південно-східний. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 5 грудня, у Києві, ймовірно, випаде сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У неділю у столиці прогнозується переважно хмарний, морозний та безвітряний день, а вночі – низькі хмари.

Хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до -4...-2°С, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2...0°С.

Зазначимо, що вітер очікується південно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

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На Київ насуваються хуртовини та морози

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже із 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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