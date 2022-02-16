Хмарно та без опадів: погода в Києві 16 лютого

У Києві буде суха погода/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у середу, 16 лютого, буде хмарною. Температура повітря сьогодні сягатиме 6 градусів тепла. Морозу очікувати не варто.

Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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У Києві 16-го лютого збільшиться хмарність, проте суттєвих опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +4+6 градусів. Вітер — південно-західний. Опадів у столиці України не прогнозують.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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