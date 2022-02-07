Хмарно та холодно: чого чекати від погоди у Києві завтра

Вночі у столиці пройде дощ, однак до ранку він уже завершиться / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 8 лютого, буде хмарною та холодною. Також синоптики попереджають про ожеледь, яка буде на дорогах та тротуарах.

Про це повідомляє gismeteo.

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Вночі у столиці пройде дощ, проте до ранку він завершиться. Вдень опадів не буде. Вночі та вдень температура повітря триматиметься близько нуля градусів. Вітер у місті буде 6-11 м/с.

Погода у Києві на 8 лютого. Скрін: gismeteo.

Яка буде температура у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сегодня", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від нуля до чотирьох градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до шести градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на один-два градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до чотирьох градусів тепла.

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