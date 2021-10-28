Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Інші новини

Хмарно та вітряно: прогноз погоди у Києві на 28 жовтня (карта)

Володимир Козир
28 жовтня, 06:30
У столиці України опадів цього дня не прогнозують

Протягом дня у Києві буде вітряно/Колаж: Сьогодні

У четвер, 28 жовтня, у Києві очікується мінлива хмарність. Водночас синоптики дали прогноз погоди на новорічні свята.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Протягом дня у столиці України температура коливатиметься від +11 до +13 градусів. Вітер — західний, 5-10 м/с. Опадів очікувати не варто.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками в Україні змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не надто характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Реклама

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Читайте також

  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці в кінцевому підсумку була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.