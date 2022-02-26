Оборона Києва – у столиці значно продовжили комендантську годину

Київ 26 лютого. Фото Reuters

Жителям Києва не рекомендовано перебувати на вулиці після того, як починає темніти. Столична влада продовжила комендантську годину.

"26 лютого 2022 року комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого", – повідомив Кличко.

Усіх цивільних, які перебуватимуть на вулиці під час комендантської години будуть прирівнювати до диверсійно-розвідувальних груп ворога.

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Кличко просить із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.

У Києві немає російських військ, лише диверсанти

"Ворог намагається прорватися з боку Гостомелю, Житомира. Там агресори знешкоджені. Нині у Києві діють диверсійні групи – було кілька зіткнень, стрілянина. Поранено станом на 6:00 ранку, 35 осіб, з них двоє дітей", – раніше заявив Кличко у відеозверненні.

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