Навчали манерам? У Києві кур'єри Glovo напали на водія посеред дороги (відео)

Міні-сутичка через дорожній конфлікт відбулася на Вернадського. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на бульварі Академіка Вернадського стався конфлікт між кур'єрами Glovo та водієм, який зупинився на червоний сигнал світлофора.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Реклама

На відео видно, що два кур'єри кинули свої мопеди та побігли до автомобіля. Потім відчинили двері і почали штовхати водія просто в машині.

"Міні-сутичка через дорожній конфлікт відбулася на Вернадського. Тут два кур'єри Glovo навчали манерам водія автомобіля. На щастя, все закінчилося більш-менш", – йдеться у підписі до відео.

Реклама

Водіїв Glovo не люблять на київських дорогах

Користувачі соцмереж стверджують, що "підрізати потік – це взагалі в порядку речей". Також кур'єри на мопедах часто роблять маневри, які можуть спровокувати аварію на дорозі.

"Вас 99% їздять між рядами, відламують дзеркала, дряпають машини та звалюють. У вас майже у всіх навіть прав немає і номерів на ваших мопедах, вас взагалі на дорозі не повинно бути!", – стверджує один із користувачів соцмереж у коментарях.

До речі, там захищають водія автомобіля, не вірячи, що він порушив правил дорожнього руху. Дехто стверджує, що просто він "заважав пацанам працювати та заробляти на життя".

Реклама

Раніше ми писали: