Ще один фейк? Ми дізналися, чи звучатимуть у Києві сирени

Столиця не давала дозволу на перевірку системи оповіщення / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни активно обговорюють у соціальних мережах можливий запуск тривожних сирен у місті. Про їхнє включення 22 лютого повідомили багато ЗМІ. Сайт "Сьогодні" перевірив, чи варто чекати на тривожний звук сирен у столиці.

"Вчора цілий день говорили про те, що сьогодні в Києві влаштовуватимуть перевірку сирен цивільного сповіщення, але тиша", – пише киянка Ольга.

Реклама

У департаменті муніципальної безпеки КМДА нас запевнили, що інформація про запуск сирен у Києві – черговий фейк.

"Це не наша новина – це російський фейк. Не будуть у Києві запускати сирени", – заявили сайту "Сьогодні" у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Нам пояснили, що сирени перебувають у справному робочому стані. Щосереди їх перевіряють технічні служби, але запускати в реальному часі поки що не планують.

"Місто не давало дозволу на перевірку системи оповіщення, також такого дозволу не давали в ДСНС України та в Кабміні", – зазначають у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

У департаменті кажуть, що будь-яке рішення, яке буде ухвалено керівництвом міста, буде доноситиметься оперативним черговим до населення. Людям необхідно просто виконувати поради та уважно слухати інформацію, яку надаватиме служба.

Реклама

Що робити, якщо включать сирени?

Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця протягом декількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал "УВАГА ВСІМ". Що робити, почувши такий сигнал?

1. Увімкніть телебачення або радіо: інформація надсилається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу.

2. Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції.

Реклама

3. Залишіть телевізор або радіо увімкненими – за ними може надходити подальша інформація.

Варіант №1. Вас можуть попросити залишитись вдома. При цьому необхідно пристосувати своє житло. Повідомте отриману інформацію сусідам.

Варіант №2. Також Вас можуть попросити перейти в укриття чи евакуюватись до іншого району.

Перед виходом з будинку перекрийте газо-, електро- та водопостачання, закрийте вікна та вентиляційні отвори.

Візьміть із собою індивідуальні засоби захисту дихання та необхідні речі. Прямуйте до укриття або на збірний евакуаційний пункт. Допоможіть тим, хто потребує допомоги.

Війська біля кордонів

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

15 лютого Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань, оскільки підрозділи виконали свої завдання.

До Південного та Західного військових округів належать серед іншого Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, які межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося накопичення військ РФ.

Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там більш ніж 100-тисячну армію.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення до України назвали "інформаційним тероризмом".

Раніше ми писали: