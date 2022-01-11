Одягатися варто тепліше: у Києві знову знизиться температура (карта)

Сьогодні температура опуститься до -6 градусів/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 11 січня, у Києві опадів не очікується. Порівняно з попереднім днем, у столиці похолодає та зменшиться швидкість вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві дощу та снігу не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -6 градусів. Вітер — північний, 5-10 м/с. Очікується хмарна погода.

Через мороз можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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