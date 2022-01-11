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Одягатися варто тепліше: у Києві знову знизиться температура (карта)

Володимир Козир
11 січня, 06:30
Цього дня в столиці опадів не прогнозують, пориви вітру сягатимуть 10 м/с

Сьогодні температура опуститься до -6 градусів/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 11 січня, у Києві опадів не очікується. Порівняно з попереднім днем, у столиці похолодає та зменшиться швидкість вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві дощу та снігу не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -6 градусів. Вітер — північний, 5-10 м/с. Очікується хмарна погода.

Через мороз можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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