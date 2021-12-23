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Вдягайтеся тепліше! У Києві прогнозують сильний мороз (карта)

Володимир Козир
23 грудня, 06:30
У столиці вітер протягом дня сягатиме 10 м/с

Сьогодні опадів у Києві не буде/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 23 грудня, у Києві опадів не прогнозують. Проте, буде холодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці України очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів коливатимуться від -7 до -9 градусів. Вітер — західний, 5-10 м/с.

Через морозну погоду на дорогах буде ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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