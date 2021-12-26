Одягайтеся тепло! У Києві очікується морозна погода 27 грудня

У Києві буде сонячно. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 27 грудня, у Києві очікується сонячна, але морозна погода. Опадів у цей день не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у столиці на 27 грудня

У Києві день пройде без опадів. Синоптики прогнозують незначний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від -4 до -6 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -13 градусів.

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Погода в Україні 27 грудня. Скриншот

Чи буде сніг на Новий рік?

30, 31 грудня та 1 січня в цілому по Україні очікується невеликий сніг. Також будуть деякі коливання температури.

Вдень температура повітря може коливатись від 0 до -5, а вночі від -2 до -7. На півдні країни, на Закарпатті, а також на всій території України 31 грудня очікується від -2 до 3 градусів тепла.

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