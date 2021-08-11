Офіційно. Андрій Крищенко йде з посади голови поліції Києва

Крищенко попрощався з поліцейськими. Колаж "Сьогодні"

Керівник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко таки подав у відставку з обійманої посади, остаточно розвіявши припущення з цього приводу.

Про це він повідомив в Facebook.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовольнили", – заявив він.

Уже ексголова столичної поліції нагадав, що боровся зі злочинністю у Києві і стежив за правопорядком 5,5 року. За його словами, за цей час було багато викликів та кризових ситуацій, іноді трагедій і невдач, а нерідко і успіхів.

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На фото Крищенко праворуч. Facebook

"У цьому періоді – тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліцейських. Ми рухалися вперед, підтримували всі нововведення і самі ініціювали впровадження пілотних проєктів, які згодом поширювалися на всі поліцейські підрозділи. Завжди вважав і вважатиму: найцінніше, що маю у житті, – це люди. Тому я дякую кожному поліцейському окремо і всьому колективу поліції Києва за роботу, підтримку і готовність нести службу, незважаючи на напружений графік і щоденне навантаження... Пишався і завжди пишатимуся нашою спільною роботою. Честь маю", – написав генерал поліції.

Крищенко дає коментарі ЗМІ. Фото: Facebook

Генерал поліції третього рангу Крищенко очолював Головне управління Національної поліції в Києві з грудня 2015 року. Також він є заступником голови Нацполіції України. Загалом він працює в органах МВС з 1992 року, коли в Горлівці починав міліціонером патрульно-постової служби Калінінського райвідділу міліції.

Частка в органах МВС

15 липня Верховною Рада звільнила Арсена Авакова з посади голови МВС. Він є рекордсменом в уряді з безперервного знаходження на посаді міністра.

21 липня уряд звільнив заступників Авакова. Один з них, перший заступник Сергій Яровий, був у команді Авакова з 2014 року.

4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ, який теж працював з Аваковим з 2014 року.

На їхнє місце прийшли нові заступники, але вже Дениса Монастирського: Мері Акопян (була раніше директором департаменту міжнародного співробітництва МВС) і Богдан Драп'ятий (очолював секретаріат правоохоронного комітету Верховної Ради, керівником якого до переходу в МВС був Монастирський).

Також ми писали, що радник Авакова Зорян Шкіряк звільнився відразу після повернення з відпустки. За його словами, він пишається кожним днем, проведеним в команді ексголови МВС.

Також "Сьогодні" дізналися від джерела, що голова Нацполіції Ігор Клименко теж може піти у відставку.