Вогонь відкрили з авто: у Києві біля суду сталася стрілянина

У Києві сталася стрілянина. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 16 листопада, у Києві біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина. Поранено в ногу та госпіталізовано чоловіка.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив речник управління Служби судової охорони у Києві та Київській області Микола Жукович.

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Деталі НП

Як стало відомо, співробітники, які охороняли суд, після почутого вибігли на вулицю та надали постраждалому першу медичну допомогу, викликали "швидку" і поліцію.

Як ми з'ясували, за неофіційною інформацією, у чоловіка стріляли з авто, що проїжджало.

"Схоже, що стріляли із травматичної зброї", – кажуть правоохоронці.

У Києві стріляли у чоловіка. Фото: Facebook/Вадим Володарський

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Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки стрілянини: