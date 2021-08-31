Обмеження в навчальних закладах Києва. З 1 вересня буде діяти ряд "карантинних" заборон

Для навчальних закладів вводять ряд обмежень. Фото: колаж "Сьогодні"
З 1 вересня в навчальних закладах Києва буде діяти ряд заборон, в залежності від рівня епідеміологічної безпеки. Заборони поширюються на установи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти незалежно від форм власності, і інклюзивної-ресурсних центрів.
Про це повідомляє КМДА.
Заборони для "зеленого" рівня
- проведення масових заходів без одягнених усіма учасниками захисних масок
- вхід групами і масове перебування в закладі батьків
- індивідуальне відвідування закладів батьками
- вхід і перебування в закладі осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години)
Заборони для "жовтого" і "помаранчевого" рівнів
- відвідування навчальних закладів здобувачами і проведення масових заходів при відсутності у понад 20% персоналу документа про повний курс вакцинації
- відвідування навчальних закладів здобувачами, коли на самоізоляції через контакт з особою з СOVID-19 знаходиться більше 50% претендентів освіти і персоналу
- проведення в установах масових заходів за участю претендентів освіти з більш ніж однієї групи (класу) і в присутності глядачів (відвідувачів)
- відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу
- вхід групами і масове перебування в закладі батьків
- індивідуальне відвідування закладів батьками без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години)
Освітній процес буде організований в змішаному форматі (дистанційно і в навчальному закладі), якщо кількість учнів/студентів перевищує проектну потужність закладу.
Заборони для "червоного" рівня
Відвідування навчальних закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім:
- закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів
- учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти
- претендентів, які беруть участь в атестації
- осіб, які беруть участь в заходах з оцінки якості освіти
Відзначимо, що тільки при наявності більш ніж в 80% персоналу закладу документа про повний курс вакцинації.
А батьківські консультації/збори повинні проводитися в онлайн режимі при всіх рівнях епідеміологічної безпеки.
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Також нагадаємо, в одеському таборі спалах COVID-19 – захворіло понад 40 дітей.