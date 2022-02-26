Окупанти бомблять аеропорт "Жуляни" – снарядом знесло частину багатоповерхівки (оновлено)

Пошкоджений снарядом будинок. Скріншот відео Суспільне

У Києві розпочався обстріл у районі аеропорту "Київ" ("Жуляни"). Про це повідомляють у соцмережах. За повідомленнями є влучення в житловий будинок.

У ДСНС підтвердили "Сьогодні", що справді пошкоджено будинок за адресою Лобановського 6-а у Солом'янському районі Києва.

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Оновлено станом на 8:45! Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація, повідомляє ДСНС.

Як повідомляє наш кореспондент, у районі Новосілок чутно сильний обстріл – у будинках тремтять вікна.

Київське метро зупинило рух "червоною" гілкою

Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену. Про це повідомляє КМДА.

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"Станції "червоної" лінії метрополітену працюють тільки в режимі укриття. Рух потягів по "синій" та "зеленій" гілках метро здійснюється у штатному режимі. За необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", – йдеться у повідомленні.

Що робити киянам просто зараз

Якщо ви в укритті – не залишайте його.

– не залишайте його. Якщо ви вдома – не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.

– не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні. Прикрийтеся чимось , що завадить пораненню від уламків та куль.

, що завадить пораненню від уламків та куль. Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття.

Карта укриттів Києва доступна за посиланням