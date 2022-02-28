Окупанти обстріляли супермаркети під Києвом – будівлі горять

Обстріл Бородянки. Фото Медіаоборона

Ворожі війська обстріляли місто Бородянка у Бучанському районі Київської області.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок обстрілу спалахнули два місцеві супермаркети – "Фора" та АТБ. Рятувальники ліквідують пожежі. Попередньо жертв немає.

Водночас у Мережі повідомляють, що обстріл стався близько 10.15 і російська військова техніка зайшла в місто.

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