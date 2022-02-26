Окупанти провели імітацію повітряного бою над Чорнобилем

У Чорнобилі немає українських військ / Фото: Колаж: Сьогодні

Над Чорнобильською зоною пройшла імітація повітряного бою. Окупанти розповсюджують фейк, що там є війська ЗСУ.

Про це повідомляє прес-лужба Державного агентства України з управління зоною відчуження у Facebook.

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"Мы маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами", – йдеться у повідомленні.

За інформацією служби, у Чорнобилі немає наших військ і державна Україна не веде бойових дій.

"Не вірте фейкам. Радіаційний фон підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника...Стан частини працівників, об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховищ радіоактивних відходів невідомий", – додають у Мережі.

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Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

Більше того, в районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Усього знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

У різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської, ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

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Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його окрузі – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.