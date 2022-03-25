Окупанти ховаються в окопах Рудого лісу у Чорнобильській зоні, де дуже висока радіація

"Рудий ліс" знаходиться біля ЧАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти у Чорнобильській зоні сховалися у Рудому лісі. У цій місцевості найбільше скупчення радіації після аварії у 1986 році.

Про це повідомив представник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

Реклама

"Вони нічого краще не придумали, як сховатися в Рудому лісі, де найбільша концентрація радіації. Після трагедії в Чорнобилі писали, що українці горда нація – нам поф*г радіація. Там було сказано справді про українців. Про москаляк там ніхто нічого не сказав. Так що їм радіація не поф*г, нехай копають далі, глибше", – сказав Братчук.

Він додав, що ЗСУ знищили цієї ночі кілька російських дронів на Одещині.

Реклама

Зазначимо, Рудий ліс – це близько 202 км² дерев, що прилягають до Чорнобильської АЕС, які прийняли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора 1986 року.

Висока доза поглиненої радіації під час аварії призвела до загибелі дерев (переважно сосен) та фарбування їх у буро-червоний колір, що сталося протягом 30 хвилин після вибуху. Під час робіт з дезактивації території ліс було знесено бульдозерами та поховано.

Окупанти влаштували пожежі у Чорнобильській зоні

Супутник Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA) зафіксував у Чорнобильській зоні 7 вогнищ загоряння. Ймовірно, спалах відбувся внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме – влучення снаряда або навмисного підпалу.

Реклама

Площа пожежі перевищує допустимі норми у десятки разів. У зв'язку з цим зростають ризики радіаційного зараження у межах 10-кілометрової зони навколо ЧАЕС.

Раніше ми писали: