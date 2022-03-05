Окупанти утримують персонал ЧАЕС уже десяту добу, люди виснажені — мер Славутича

Співробітники ЧАЕС 10 день у блокаді / Фото: Колаж: Сьогодні
Люди, які працювали на Чорнобильській АЕС у перший день вторгнення РФ, досі залишаються на станції.
Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев в ефірі телемарафону на Суспільному.
За його словами, люди харчуються обмежено, мають мало ліків, і їм дуже важко.
"Ми не можемо замінити людей, вони вже 10-ту добу працюють свою зміну. Вони розділилися на дві групи, змінюють одна одну, але вони втомилися морально та фізично, емоційно", – сказав Фомічев.
Мер Славутича пояснив, що це справжній тероризм, адже таких прецедентів у світі не було, щоб захопити ядерні об'єкти, атомні електростанції.
Війська РФ захопили Чорнобильську станцію
Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебуває у заручниках. Про це повідомила радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова у Facebook.
"Це загрожує безпеці не лише України, а й Європи", – написала вона.
Напад Росії на Україну
- Вранці 24 лютого одночасно у кількох містах України пролунали потужні вибухи. Внаслідок атак Росії цього дня загинуло понад 40 українських військовослужбовців, ще кілька десятків поранено.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни.
- У Миргороді зафіксували вибухи ракет,у місті є військова авіація (відео).
- Росія пішла в атаку з окупованого Криму– рухається техніка, вбито українського прикордонника.
- Зеленський звернувся до Заходу: треба терміново зупинити Путіна. Президент закликав світових лідерів сформувати антипутінську коаліцію.