Окупанти утримують персонал ЧАЕС уже десяту добу, люди виснажені — мер Славутича

Співробітники ЧАЕС 10 день у блокаді / Фото: Колаж: Сьогодні

Люди, які працювали на Чорнобильській АЕС у перший день вторгнення РФ, досі залишаються на станції.

Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев в ефірі телемарафону на Суспільному.

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За його словами, люди харчуються обмежено, мають мало ліків, і їм дуже важко.

"Ми не можемо замінити людей, вони вже 10-ту добу працюють свою зміну. Вони розділилися на дві групи, змінюють одна одну, але вони втомилися морально та фізично, емоційно", – сказав Фомічев.

Мер Славутича пояснив, що це справжній тероризм, адже таких прецедентів у світі не було, щоб захопити ядерні об'єкти, атомні електростанції.

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Війська РФ захопили Чорнобильську станцію

Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебуває у заручниках. Про це повідомила радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова у Facebook.

"Це загрожує безпеці не лише України, а й Європи", – написала вона.

Напад Росії на Україну

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