"Омікрон" атакує! Скільки киян вже заразилося небезпечним штамом вірусу

"Омікрон" поширюється країною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зафіксовано вже два підтверджені випадки захворювання штамом вірусу "Омікрон". Про це сайту "Сьогодні" розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

За результатами секвенування, штам вірусу "Омікрон" підтверджений у двох пацієнтів із Києва. Один із них чоловік, якому 41 рік.

Реклама

"З останніх біоматеріалів, що відправлялися на секвенування, було виявлено ще 5 підтверджених випадків. Один із пацієнтів проживає у Києві. Загалом в Україні підтверджено 6 випадків захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Він уточнює, що секвенування проводиться вибірково з тих зразків матеріалів хворих на коронавірус, які надходять до лабораторії.

Чому ПЛР-тест може не побачити "Омікрон"?

Майже третина ПЛР-тестів можуть показати помилковий негативний результат, проте якщо всі симптоми пацієнта свідчать про ковід, лікарі мають план дій. Медики відправляють хворих на повторні тести.

Професор Сергій Крамарьов пояснив, що чутливість ПЛР-тестів у кращому разі сягає 80%. Тобто 20%, а то й 30% результатів можуть бути хибними.

Реклама

При цьому тест може не побачити не лише "Омікрон", а й інші штами.

Читайте також: