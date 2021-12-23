"Омікрон" та понад 8 тисяч смертей: що відбувається з коронавірусом у Києві

У столиці продовжують виявляти нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 23 грудня у Києві зафіксовано 1211 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 192 випадки менше, ніж учора.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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Статистика коронавірусу у столиці

Загалом у столиці підтверджено 325 257 випадків COVID-19.

З початку епідемії у Києві:

одужали 305 034 особи (1614 за добу),

померло 8 069 чоловік (12 за добу).

Як переніс "Омікрон" хворий киянин

Чоловік, у якого було виявлено штам коронавірусу "Омікрон", у Києві ні з ким не контактував. Відразу після прильоту з ОАЕ він самоізолювався, оскільки відчував легке нездужання. Про це розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

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Відомо, що хворий двічі складав тести на коронавірус у приватних лабораторіях.

"І двічі вони були негативними. Він звернувся до приватної клініки та зразки його біоматеріалу передали на секвенування, яке підтвердило штам "Омікрон". На той час чоловіка вже виписали з клініки", – розповів Чумак.

До цього пацієнт вже перехворів на коронавірус, а також був вакцинованим. "Омікрон" він переніс у легкій формі.

"Омікрон" у Києві

Нагадаємо, як у Києві виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

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Як розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак, то був чоловік, якому 41 рік. Його біоматеріали направили до Центру громадського здоров'я на секвенування. Там було встановлено новий штам вірусу.

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