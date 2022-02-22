Спустошують полиці? Що відбувається у супермаркетах після заяв Путіна (фото, відео)

Паніки та ажіотажу немає / Колаж "Сьогодні"

У Києві після указу про визнання "ЛДНР" та введення військових РФ на територію ОРДЛОполиці супермаркетів залишаються заповненими. Люди не панікують, а також не поспішають скуповувати борошно, цукор та крупи.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Полиці з продуктами у магазині. Сайт "Сьогодні"

Відсутність паніки

Журналісти сайту "Сьогодні" побували у магазині великої торгової мережі. Після заяв Путіна паніки та ажіотажу немає. Полиці з борошном, олією, туалетним папером, милом та іншими товарами заповнені, а покупців у цих відділах мало.

Полиці з продуктами у магазині. Сайт "Сьогодні"

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Відсутність паніки підтверджують продавці. А ось покупці жартують, що "весь ажіотаж буде не у відділах із туалетним папером, а у магазинах зброї".

Полиці з продуктами у магазині. Сайт "Сьогодні"

Полиці з продуктами у магазині. Сайт "Сьогодні"

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Полиці з продуктами у магазині. Сайт "Сьогодні"

Путін дозволив введення військ в Україну

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР", а також доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасусилами регулярної армії.

У документах Міноборони РФ доручено забезпечити здійснення збройними силами Російської Федерації "функцій підтримки миру" на території ОРДЛО.

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